При взрыве в Киеве погиб один из руководителей управления разведки Украины

При взрыве автомобиля «Мерседес» в Соломенском районе Киева погиб чиновник Министерства обороны Украины Максим Шаповал. Как рассказали изданию «Украинская правда» в правоохранительных органах, погибший руководил спецназом Главного управления разведки Минобороны страны. Отметим, что в полиции Украины уже назвали произошедшее терактом.

В полиции Украины журналистам рассказали, что погибший — военнослужащий 1978 года рождения. По словам директора департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, в результате взрыва также пострадал пожилой мужчина — он госпитализирован.

Шевченко также заявил, что «картина преступления свидетельствует о том, что это спланированный теракт». Он добавил, что Национальная полиция Украины уже возбудила уголовное дело по ст. 258 УК Украины «террористический акт».

«Какое устройство, какой мощности, самодельное или стационарное, будет установлено после проведения следственных действий», — сказал Шевченко.

Ранее во вторник сообщалось, что в результате взрыва автомобиля в Киеве пострадал мужчина.