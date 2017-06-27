Глава Балашихи подал в отставку

Глава Балашихи Евгений Жирков подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.

«27 июня глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности будет первый заместитель главы администрации городского округа Балашиха Лилия Татевосян», — говорится в сообщении.

Отставка главы Балашики произошла через несколько дней после закрытия мусорного полигона «Кучино», на который пожаловались местные жители в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев поехал на свалку и пообещал ее закрыть к 2019 году после строительства мусороперерабатывающего завода. Однако Путин потребовал в течение месяца закрыть мусорный полигон и подготовить документы в самое короткое время.

«Послушайте меня, и чтобы Воробьев меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку! Документы, которые должны быть подготовлены в самые короткие сроки. Я имею ввиду экспертизу: геологию, состав мусора и так далее», — уточнил глава государства.

Вера Юрченко