Экс-главу Копейска приговорили к 4,5 годам за взятки

Суд приговорил бывшего мэра Копейска Вячеслава Истомина к 4,5 годам колонии строго режима и штрафу в размере 5 млн рублей за получение взяток в период с 2012 по 2014 года (статья 290 УК РФ), сообщает Следственный комитет по Челябинской области.

По версии следствия, экс-глава за полученные деньги помогал получать земельные участки и заключать договоры на поставку оборудования для школьников.

«В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве», — говорится в сообщении.

О возбуждении уголовного дела против Истомина стало известно в июле прошлого года. Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-главу на рабочем месте в мэрии.

По информации СМИ, следствие наставило на том, что в качестве взяток экс-глава Копейска принимал различные подарки, Истомину устраивали банкеты на день рождения, передавали дорогое вино и фаршированных осетров.

Следствие заявляло, что в течение трех лет 31 декабря в туалете администрации Копейска Истомин получал взятки от местного предпринимателя.

Максим Прошкин