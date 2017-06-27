Telegram возглавил рейтинг популярности программ для iPhone в России после заявления о его блокировке

За минувшие сутки Telegram переместился c седьмого на первое место в рейтинге бесплатных программ для iPhone. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные системы аналитики приложений App Annie. Газета отмечает, что такой «раскруткой» сервис обязан заявлениям главы Роскомнадзора Александра Жарова о скорой блокировке мессенджера.

Газета отмечает, что популярность мессенджера, по данным AppAnnie, росла и на протяжении всей прошедшей недели. Так 22 июня Telegram находился только на 15 строчке рейтинга самых популярных программ для iPhone, а 26 июня уже оказался на 7-ом месте.

Кроме того, за последние пять дней Play Market Telegram переместился с 31-го на 20-е место в магазине приложений для Android-устройств. Мессенджер также вошел в топ-3 сервисов, которые пользователи ищут в категориях «социальные сети» и «мессенджеры», отмечают «Ведомости».

Накануне администрация Telegram добавила в функционал мессенджера необходимую для обхода блокировки настройку.

Ранее ФСБ заявила, что террористы, устроившие теракт в петербургском метро, пользовались мессенджером Telegram для связи при подготовке взрыва. По мнению спецслужбы, Telegram позволяет «террористам создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации».

Создатель приложения Павел Дуров сказал, что появление этой информации спустя три месяца после теракта «вызывает вопросы». «Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением», — отреагировал Дуров.

Напомним, в пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров лично потребовал Павла Дурова и администрацию мессенджера передать данные о сервисе, чтобы ведомство включило его в реестр организаторов распространения информации в интернете. Он заявил, что мессенджер игнорирует безопасность простых пользователей и предоставляет возможности для общения террористам и преступникам. Дуров отверг эти обвинения.

«В 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть "ключей для дешифрации". Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей», — написал он.

Андрей Дубровский