В день вердикта по делу об убийстве Немцова из процесса удалили сразу двух присяжных

Сегодня в Московском окружном военном суде перед самым вердиктом по делу об убийстве Бориса Немцова председательствующий Юрий Житников удалил из процесса запасную присяжную заседательницу.

Перед этим он попросил подняться ее с места и спросил у нее, почему в самом начале она не сообщила участникам процесса, что ее покойный муж был четырежды осужден (причем, дважды в советское время).

- Мой муж умер в 2015 году. Я не понимаю какая связь может быть между его судимостью и этим процессом? - спросила женщина.

- Это дает мне основание усомниться в Вашей объективности и беспристрастности, хоть Вы и запасной присяжный заседатель. К сожалению, я вынужден Вас удалить.

Женщина пожелала удачи подсудимым и их защите и покинула зал. Почему суд сообщил о сокрытии данного факта присяжной непосредственно в день вынесения вердикта, осталось непонятным.

Следом судья поднял с места другого присяжного — основного — и сообщил, что на его счет поступила анонимная записка о том, что присяжный приносит с собой в суд какие-то материалы о слушающемся деле.

Мужчину отправили в совещательную комнату, чтобы он принес оттуда все свои вещи. Судья и все участники осмотрели бумаги с какими-то набросками и записную книжку присяжного. - Откуда у Вас эти бумаги? - спросил судья. - Вам могли передать их заинтересованные лица?

- Я сам принес, - неуверенно ответил присяжный. - Составлял для себя дома.

- Мы абсолютно точно видим из этих документов, что здесь отражены сведения относительно подсудимых, не исследовавшиеся в ходе процесса, - заявила прокурор Мария Семененко. - Видно, что ему их кто-то дал. А это нарушение закона - собирать сведения вне судебного разбирательства присяжный не имеет права. Мы просим исключить его из коллегии.

Сторона потерпевших оставила вопрос на усмотрение суда. Защита подсудимых — тоже. Адвокат Хамзата Бахаева Заурбек Садаханов выразил при этом беспокойство относительно происходящих изменений в коллегии присяжных непосредственно перед вердиктом.

- Я допускаю, что составляя данные таблицы, вы исходили из благих намерений с целью систематизировать свои знания, - сказал присяжному судья. - Но я вам (присяжным) неоднократно разьяснял закон - не собирать сведения вне зала суда. Может быть вы не хотели, но вы нарушили закон. Прошу вас не расстраиваться. В связи с тем, что вы потеряли обьективность, я вынужден вывести вас из коллегии. Ваши документы я приобщаю к материалам дела. Книга будет находиться в опечатанном конверте. Всего хорошего вам.

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Присяжный попросил разрешения посмотреть на свои записи, но судья потребовал, чтобы он покинул зал. После чего в коллегию ввели запасного присяжного. На данный момент в деле осталось 12 основных и один запасной присяжный.

Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По версии обвинения, бывший военнослужащий батальона «Север» Заур Дадаев был непосредственным киллером, Анзор Губашев подвозил его на машине с места убийства, Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев обвиняются в том, что следили за политиком и помогали скрыться исполнителям.