Transparency представила доклад о миллиардных расходах властей на соцопросы в Москве

Российское отделение Transparency International обнаружило признаки коррупции в расходах московских властей на социологические исследования. Об этом сообщается в аналитическом докладе «Кривое зеркало: административный ресурс и бюджетные деньги в московской политике».

Авторы доклада выявили 339 госконтрактов, связанных с проведением социологических исследований, на общую сумму 1,1 млрд рублей в период с 2011 по 1 июня 2017 года. Кроме того, были проанализированы 587 закупок префектур, управ и аппаратов районных советов депутатов на финансирование информационной деятельности. Отмечается, что зачастую такие контракты получали те же компании, которые занимаются социологическими исследованиями депутатов. На эти цели было потрачено 1,15 млрд рублей.

Эксперты, подготовившие доклад, «отмечают сомнительную целесообразность такого расходования денег налогоплательщиков».

«Фактически мэрия Москвы, ее отдельные ведомства, а также муниципальные органы власти, в нарушение принципа политического нейтралитета, становятся отдельными участниками политической борьбы. Это может быть признано коррупционной практикой, поскольку речь идет об использовании должностных полномочий для получения личной или групповой (в данном случае партийной) выгоды», — говорится в сообщении Transparency.

Организация указала в докладе рекомендации по предотвращению подобных практик.

Вера Юрченко