В Microsoft сменился глава российского офиса

Microsoft назначила на пост главы российского офиса Томаша Боченека, который до этого был операционным директором местного подразделения, сообщается на сайте компании.

«Я с радостью и нетерпением жду возможности начать работу в новой должности. Совместно с нашим опытным топ-менеджментом в России я намерен способствовать как росту бизнеса Microsoft, так и наших заказчиков и партнеров на пути к цифровой трансформации», — заявил новый руководитель.

Боченека официально вступит в должность 31 августа, а пока начнет «тесно сотрудничать с российским бизнесом и партнерской экосистемой». Нынешний президент Microsoft в России Павел Бетсис останется в компании до этого срока для передачи дел.

Новый глава российского офиса компании начинал карьеру в Microsoft в 2000 году, до этого Боченек работал в Hyundai, Compaq и IBM.

Отметим, информация об уходе Бетсиса появилась в СМИ в начале июня этого года. Источники сообщали, что глава Microsoft Россия планирует заняться проектами не в России. Тогда в пресс-службе российского офиса компании заявили, что слухи не комментируют.

Свой пост Бетсис занимал с 2014 года.

Максим Прошкин