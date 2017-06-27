Материнскую компанию Google в Европе оштрафовали на 2,42 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала материнскую компанию Google — Alphabet на €2,42 млрд за злоупотребление на рынке поисковых систем, сообщает информагентство AFP.

Таким образом, регулятор признал, что Google злоупотребляет доминирующим положением на рынке поисковых систем, формируя выдачу результатов по товарам и услугам. В итоге, коммерческие партнеры компании оказываются на первых строчках.

Отметим, что этот штраф — первое решение Брюсселя, касающееся работы американской компании на поисковом рынке.

Как ранее писала газета Financial Times, штраф должен был стать рекордным по делу о злоупотреблении монопольным положением. При этом, по данным издания, у материнской компании Google — Alphabet есть средства для выплаты такого штрафа – на счетах компании по данным на конец марта хранилось более $90 млрд.

В то же время, эта ситуация может серьезно повлиять на работу компании в интернете в будущем, в частности на развитие дополнительных услуг, отмечалось в публикации FT.