Мосгорсуд отказался показать конвойное помещение членам ОНК

Мосгорсуд отказал Общественной наблюдательной комиссии в доступе в конвойные помещения в своем здании, рассказал «Новой газете» член ОНК Дмитрий Пискунов.

«Мы подали запрос об организации посещения конвойного помещения, но в ответе Мосгорсуда говорится, что они не могут нам его организовать, потому что помещение находится в распоряжении полка охраны и конвоирования ГУВД Москвы. Пока что мы дожидаемся официального ответа МВД, после которого будет понятно, каким образом, нам нужно попытаться получить доступ в конвойное помещение», — рассказал Пискунов.

В конвойные помещения, добавляет правозащитник, есть доступ только у сотрудников полка конвоирования. Регулярные проверки таких помещений проводят представители прокуратуры.

В начале июня члены ОНК обратились в Мосгорсуд с просьбой показать им помещение, где, по словам подследственных, их пытали конвоиры.

Ранее «Медиазона» сообщала, что к стене в таких помещениях прикреплено несколько колец, к ним пристегивают человека и избивают его или оставляют в таком положении на весь день. При этом формально помещение предназначено для ознакомления с материалами дел.

В Мосгорсуде объяснили, что это сделано «для обеспечения безопасности сотрудников суда, в присутствии которых происходит ознакомление с материалами дела».