Суд признал виновным издателя журнала «Флирт» в организации проституции

Симоновский суд Москвы признал виновными издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева и его супругу Станиславу Казакову в организации занятия проституцией. Об этом сообщает агентство «Москва».

Сторона обвинения попросила приговорить Зяблицева к четырем годам лишения свободы, а Казакову — к трем годам.

Напомним, дирекция журнала «Флирт» была задержана в 2015 году. По версии следствия, обвиняемые вместе с сообщниками рекламировали посредством журнала и его сайта интимные услуги. Кроме того, Зяблицев арендовал несколько квартир в разных районах Москвы, где разместились нанятые им диспетчеры, в обязанность которых входило отвечать на телефонные звонки и привлекать клиентов, желающих воспользоваться услугами сексуального характера.