Новая газета

29 июня

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Суд во Франции подтвердил снятие ареста со счетов «Роскосмоса»

Экономика

Апелляционный суд Парижа разблокировал 300 миллионов евро, которые были заблокированы на счетах «Роскосмоса» по иску акционеров ЮКОСа.

Долговые средства, о которых идет речь, были отправлены на счета «Роскосмоса» французской компанией Arianespace в рамках программы по запуску носителей «Союз».

Как утвердил Парижский апелляционный суд, «Роскосомос» являлся «отдельным юридическим лицом в России и не мог быть привлечен к выплатам по долгам Российской Федерации».

Также суд обязал Hulley Enterprises и Veteran Petroleum – бывших акционеров ЮКОСа – оплатить судебные издержки противоположной стороны.

Деньги были заблокированы в июне 2015 года по требованию бывших акционеров ЮКОСа в рамках решения арбитражного суда Гааги, который в июле 2014 обязал Российскую Федерацию выплатить бывшим акционерам нефтяной компании 50 млрд долларов.

Теги:
россия, суды, роскосмос

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