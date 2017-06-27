Главреда «Страна.ua» выпустили из СИЗО

Главного редактора портала «Страна.ua» Игоря Гужву, арестованного по подозрению в вымогательстве, освободили из-под стражи после внесения залога в размере 544 тысячи гривен (примерно 1,2 млн рублей). Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

После освобождения Гужва заявил журналистам, что украинские власти готовят еще два уголовных дела против него и редакции интернет-газеты «Страна.ua».

«Власти хотят показать мне таким образом, что если будут еще какие-то материалы, которые вызывают у них истерику, то будут еще более грубые методы воздействия. По моей информации, сейчас готовятся еще два уголовных дела против меня и против Страна.ua», — сказал Гужва.

24 июня Шевченковский районный суд Киева арестовал Гужву на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 544 тысячи гривен. При этом прокуратура просила установить в качестве залога сумму более чем в 3 млн гривен (около 6,9 млн рублей).

Ранее стало известно об обысках в интернет-редакции «Страна.ua», после чего главред издания Игорь Гужва был задержан. Власти Украины обвинили его в вымогательстве $10 тысяч за неразмещение компромата на «действующего политика». Статья предусматривает лишение свободы до десяти лет с конфискацией имущества.

Позднее генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал обыски.

«Могу утверждать, что при обысках у Гужвы свобода слова не пострадала. Ее там не нашли. Там нашли $10 тыс., которые вымогали за неразмещение дискредитирующего материала», — сказал он.

По мнению самого Гужвы, причиной уголовного преследования является публикация о народном депутате из фракции Радикальной партии Дмитрии Линько.

Андрей Дубровский