В Кремле не знают о сотрудничестве связанной с бизнесменом Пригожиным компании и Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет информации о подписании меморандума между властями Сирии и компанией, которая связана с предпринимателем Евгением Пригожиным, сообщает РИА Новости.

«Мы не располагаем никакой информацией на этот счет и не отслеживаем какую-то бизнес-деятельность, предпринимательскую деятельность наших компаний, юридических лиц за рубежом», — сказал Песков.

Речь идет о документе, который, по информации «Фонтанки», был подписан в декабре 2016 года во время встречи главы Минэнерго России и сирийского министра нефти и минеральных ресурсов и не носит юридической силы.

Со ссылкой на источники издание утверждает, что компания ООО «Евро Полис» может получить контракты на добычу четверти всего газа и всей нефти, добытой на отвоеванной с помощью России для Башара Асада территории Сирии.

По информации «Фонтанки», компания ООО «Евро Полис» может быть связана с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого в СМИ называют «кремлевским поваром». Взамен на получение контрактов, организация может взять обязательство вести военные действия на территории других стран в интересах сирийских властей, считает петербургское СМИ.

Кроме того, охранять нефтяные месторождения, возможно, будет частная военная компания «Вагнер». Отметим, что ЧВК «Вагнер» недавно попала в расширенный санкционный список США, как и некоторые фирмы Пригожина.

РБК утверждает, что Пригожин участвовал в нескольких тендерах на содержание базы «группы Вагнера».

В пресс-службе Минэнерго «Фонтанке» заявили:«Содержание данных документов является корпоративной тайной», кроме того, не удалось получить комментарий от Министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии, без ответа остался запрос «Евро Полису».

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Напомним, миллиардер Евгений Пригожин возглавляет корпорацию «Конкорд», которая обеспечивает продовольствием правительственные структуры и спецмероприятия для первых лиц государства.

Бизнесмен фигурирует в расследованиях «Новой газеты». Согласно материалам, бизнесмен причастен к деятельности российской «фабрики троллей», а также к съемкам видеоматериала для провокационного фильма «Анатомия протеста» на НТВ, дискредитирующего оппозиционных деятелей.

Фамилию Пригожина называют и в связи с другими историями — например, прослушкой делегации президента США во время его официального визита в Москву или — финансировании проекта по возвращению россиян, уехавших жить за рубеж, обратно в Россию.

Максим Прошкин