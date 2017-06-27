Роскомнадзор посоветовал провайдерам изменить способ блокировки сайтов

Роскомнадзор опубликовал новые рекомендации по блокировке запрещенных сайтов. Теперь провайдерам рекомендуют фильтровать трафик через DPI (Deep Packet Inspection, глубокая фильтрация трафика). Это позволит блокировать именно домен или предоставленный ведомством IP-адрес.

«Операторам связи, не использующим DPI и осуществляющим ограничение доступа к доменному имени при помощи иных программных, аппаратных или программно-аппаратных средств, рекомендуется ограничивать доступ к доменному имени посредством фильтрации запросов ко всем DNS-серверам», — сказано в рекомендациях.

Как объяснял глава Роскомнадзора Александр Жаров, у провайдеров нет систем DPI, поэтому они не могут «точечно» блокировать сайты по URL и DNS.

Механизм блокировки Роскомнадзора работал по доменным именам (Domain Name System — DNS), владелец заблокированного сайта может в базе данных доменных имен привязать к своему ресурсу любые IP-адреса. У тех провайдеров, которые не предусматривали эту уязвимость, автоматически блокировался доступ к разрешенным сайтам.

Из-за этого возникали перебои в работе некоторых сайтов. В частности, на прошлой неделе ровайдеры начали блокировать доступ к сайту google.ru. Проблему устранили, когда Роскомнадзор удалил google.ru из реестра запрещенных сайтов.