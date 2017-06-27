Генри Резник ушел из Московской юридической академии из-за мемориальной доски Сталину

Адвокат Генри Резник заявил об уходе из Московской государственной юридической академии (МГЮА) из-за появления в учебном заведении мемориальной доски Иосифу Сталину. Об этом он написал в блоге на «Эхе Москвы» и подтвердил в разговоре с «Новой газетой».

«Заявления об уходе я не писал, ноги моей больше не будет в этом учебном заведении. Пусть как хотят, так это и оформляют. Я обо всем написал в своем посте, прошу указанному верить», — сказал Резник «Новой газете».

В своей публикации адвокат рассказал, что примерно неделю назад в МГЮА, на стене центральной аудитории появилась мраморная мемориальная доска с тиснением: «здесь выступал в июне 1924 года после XIII съезда РКП Иосиф Виссарионович Сталин». Резник пообещал не появляться в «оскверненном здании», если данная информация подтвердится.

«Сейчас знаю точно: не фейк. Доска висит. Разумеется, не изготовлена заново, а извлечена откуда-то из подвала, где она, некогда красовавшаяся на здании Высшей партийной школы, более полувека пылилась демонтированная после разоблачения преступлений Сталина на XX и XXII съездах КПСС», — написал он.

Резник объяснил, что не мог поверить в то, что «нечто подобное» появилось в юридическом вузе, так как Сталин «похоронил право».

«Традиции сталинской «социалистической законности» до сих пор не можем преодолеть. Сталин — это антиправо. И в честь могильщика ПРАВА — главной ценности современной цивилизации — памятная доска устанавливается в храме юридической науки. Нет, увольте. Это край. Из числа профессоров МГЮА выбываю», — добавил адвокат.

Накануне Иосиф Сталин занял первое место в рейтинге выдающихся личностей в истории, согласно социологическому опросу «Левада-центра». На первое место Сталина поставили 38% россиян. Вторыми по значимости в истории стали президент Владимир Путин и поэт Александр Пушкин (по 34% опрошенных). На третьем месте оказался Владимир Ленин с результатом в 32% голосов.