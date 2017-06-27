Глава Балашихи прокомментировал свою отставку

Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков, сложивший свои полномочия после скандала вокруг мусорного полигона «Кучино», назвал решение о своей отставке нелегким. Об этом он написал в фейсбуке.

«Дорогие жители Балашихи! Долгое время мы вместе с вами делали наш город лучше. Мы вместе строили детские сады и школы, сажали лес, решали насущные проблемы. Но жизнь задает свой тон и ставит новые задачи. Я принял решение уйти в отставку. Признаюсь честно, это далось мне нелегко. Но я знаю, что у вас и нашего города все будет хорошо!», — написал Жирков.

Ранее во вторник стало известно, что глава Балашихи Евгений Жирков подал в отставку по собственному желанию.

Временно исполняющим его обязанности назначили первого заместителя главы администрации городского округа Балашиха Лилию Татевосян.

Отставка главы Балашики произошла через несколько дней после закрытия мусорного полигона «Кучино», на который пожаловались местные жители в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев поехал на свалку и пообещал ее закрыть к 2019 году после строительства мусороперерабатывающего завода. Однако Путин потребовал в течение месяца закрыть мусорный полигон и подготовить документы в самое короткое время.

«Послушайте меня, и чтобы Воробьев меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку! Документы, которые должны быть подготовлены в самые короткие сроки. Я имею ввиду экспертизу: геологию, состав мусора и так далее», — уточнил глава государства.

Андрей Дубровский