Новая газета

29 июня

«Русский рок и русская власть». Лекция Александра Кушнира

Серверы «Роснефти» подверглись мощной хакерской атаке

Общество

Хакеры атаковали серверы «Роснефти», компания обратилась в правоохранительные органы, говорится в твиттере госкомпании.

«Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами», — сообщается в соцсети «Роснефти».

По информации «Ведомостей», все компьютеры в НПЗ «Башнефти», «Башнефть-Добыче» и управления «Башнефти» «единомоментно перезагрузились. После чего скачали неустановленное программное обеспечение и вывели на экран заставку вируса WannaCry».

Ранее несколько украинских коммерческих банков подверглись «внешней хакерской атаке неизвестным вирусом».

В мае по всему миру распространился вирус-вымогатель WCry (Wanna Cry). По данным Европола, хакерской атаке подверглись 200 тысяч компьютеров в 150 странах мира.

Напомним, что «Роснефть» подала иски на 170 млрд рублей к АФК «Система» в московский и башкирский арбитражный суды.

Позднее представители компании «Роснефть» обратились в правоохранительные органы после того, как в суд поступила информация о якобы «отказе» от иска к АФК «Система».

В 2014 «Башнефть», которой владела «Система», перешла в собственность государства, а затем была продана «Роснефти». В свою очередь, «Роснефть» настаивает, что плохое управление «Системы» активами «Башнефти» привело к снижению стоимости компании. По подсчетам руководства «Роснефти», ее «дочка» «Башнефть» потеряла порядка 170 миллиардов.

Теги:
хакеры, кибератаки, роснефть

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera