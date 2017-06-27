Банки Украины подверглись хакерской атаке
Несколько украинских коммерческих банков подверглись «внешней хакерской атаке неизвестным вирусом». Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
В связи с кибератаками банки испытывают трудности с обслуживанием клиентов и выполнением банковских операций.
«Сейчас в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия хакерским атакам всех участников финансового рынка», — говорится в сообщении.
Из-за вируса также возможны задержки рейсов в киевском аэропорту Борисполь, заявил на своей странице в фэйсбуке первый заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дихне.
Более того, вице-премьер Украины Павел Розенко сообщил, что в кабинете министров также вышли из строя все компьютеры. Также пока невозможно оплатить картами проезд в киевском метро.
Ранее в мае по всему миру распространился вирус-вымогатель WCry (Wanna Cry). По данным Европола, хакерской атаке подверглись 200 тысяч компьютеров в 150 странах мира.
Во вторник также стало известно, что хакеры атаковали серверы «Роснефти».
Вера Юрченко