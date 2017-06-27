Банки Украины подверглись хакерской атаке

Несколько украинских коммерческих банков подверглись «внешней хакерской атаке неизвестным вирусом». Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В связи с кибератаками банки испытывают трудности с обслуживанием клиентов и выполнением банковских операций.

«Сейчас в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия хакерским атакам всех участников финансового рынка», — говорится в сообщении.

Из-за вируса также возможны задержки рейсов в киевском аэропорту Борисполь, заявил на своей странице в фэйсбуке первый заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дихне.

Более того, вице-премьер Украины Павел Розенко сообщил, что в кабинете министров также вышли из строя все компьютеры. Также пока невозможно оплатить картами проезд в киевском метро.

Ранее в мае по всему миру распространился вирус-вымогатель WCry (Wanna Cry). По данным Европола, хакерской атаке подверглись 200 тысяч компьютеров в 150 странах мира.

Во вторник также стало известно, что хакеры атаковали серверы «Роснефти».

Вера Юрченко