Кремль прокомментировал спор «Роснефти» и АФК «Система»

Кремль не занимает чьей-либо стороны в судебном споре «Роснефти» и АФК «Система». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В судебных спорах Кремль никогда чью-то сторону не занимал, в данном случае какие-то решения могут приниматься только судом», — передает агентство слова Пескова.

Отметим, что арбитражный суд Башкирии ранее во вторник отказал АФК «Система» в привлечении Росимущества в качестве третьего лица в деле по иску «Роснефти» и «Башнефти» к АФК на 170,6 млрд рублей. За привлечение Росимущества выступила «Система». По мнению руководства холдинга, этот шаг помог бы разрешить спор с «Роснефтью».

Накануне АФК «Система» сообщила об аресте ряда активов в рамках разбирательства с «Роснефтью», в том числе крупного пакета акций МТС.

Напомним, в 2014 «Башнефть», которой владела «Система», перешла в собственность государства, а затем была продана «Роснефти». В свою очередь, «Роснефть» настаивает, что плохое управление «Системы» активами «Башнефти» привело к снижению стоимости компании. По подсчетам руководства «Роснефти», ее «дочка» «Башнефть» потеряла порядка 170 миллиардов.

Андрей Дубровский