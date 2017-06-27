ЕСПЧ коммуницировал жалобу Навального на арест после акции 26 марта

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу на арест Алексея Навального после антикоррупционного митинга 26 марта, сообщается в блоге политика.

Власти России должны ответить на вопросы ЕСПЧ до 31 августа.

Напомним, в конце марта Тверской суд арестовал Навального на 15 суток после антикоррупционного митинга 26 марта. Также политика оштрафовали на 20 тысяч рублей — за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга.

Сейчас Алексей Навальный находится в спецприемнике. Симоновский суд Москвы арестовал его на 30 суток за организацию несанкционированной акции против коррупции на Тверской улице в Москве. Позднее Мосгорсуд сократил срок ареста с 30 до 25 суток. Защита также обжалует этот арест.

Напомним, 12 июня и 26 марта в десятках городов России прошли антикоррупционные митинги, организованные сторонниками Алексея Навального. В некоторых городах акции были не согласованы властями города, в том числе в Москве и Петербурге, и закончились массовыми задержаниями.