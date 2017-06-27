Новая газета

29 июня

«Русский рок и русская власть». Лекция Александра Кушнира

ЕСПЧ коммуницировал жалобу Навального на арест после акции 26 марта

Общество

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу на арест Алексея Навального после антикоррупционного митинга 26 марта, сообщается в блоге политика.

Власти России должны ответить на вопросы ЕСПЧ до 31 августа.

Напомним, в конце марта Тверской суд арестовал Навального на 15 суток после антикоррупционного митинга 26 марта. Также политика оштрафовали на 20 тысяч рублей — за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга.

Сейчас Алексей Навальный находится в спецприемнике. Симоновский суд Москвы арестовал его на 30 суток за организацию несанкционированной акции против коррупции на Тверской улице в Москве. Позднее Мосгорсуд сократил срок ареста с 30 до 25 суток. Защита также обжалует этот арест.

Напомним, 12 июня и 26 марта в десятках городов России прошли антикоррупционные митинги, организованные сторонниками Алексея Навального. В некоторых городах акции были не согласованы властями города, в том числе в Москве и Петербурге, и закончились массовыми задержаниями. 

Теги:
митинги, еспч, россия, навальный

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera