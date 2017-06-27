Компьютеры правительства Украины и десятка компаний подверглись атаке вируса-вымогателя

В Украине вирус-вымогатель, шифрующий информацию на жестком диске, атаковал сети нескольких десятков крупных компаний, в частности государственных. Атаке также подверглись компьютеры правительства Украины. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По информации телеканала, атаке подверглись: банки ТАСС, Ощадбанк, Приватбанк, Укрпочта, Киевский метрополитен, Укрэнерго, Киевэнерго, Киевводоканал и многие другие организации.

Об атаке на компьютеры украинского правительства сообщил в своем фейсбуке вице-премьер Украины Павел Розенко.

Фото: фейсбук вице-премьера Украины Павла Розенко

На экране компьютера его пресс-секретаря появилось требование выкупа в размере 300 долларов в биткоинах в обмен на расшифровку информации.

Первый заместитель гендиректора киевского аэропорта Борисполь Евгений Дихне написал в фейсбуке о возможных задержках рейсов из-за хакерской атаки. Он уточнил, что сбои произошли в работе сайта аэропорта. Кроме того, проблемы возникли с табло с расписанием рейсов.

«Сегодня в аэропорту и в нескольких крупных предприятиях государственного сектора внештатная ситуация — спам-атака», — написал Дихне.

Ранее во вторник Нацбанк Украины сообщил, что несколько коммерческих банков подверглись «внешней хакерской атаке неизвестным вирусом». Также стало известно, что хакеры атаковали серверы «Роснефти».

В криминалистской лаборатории Group-IB заявили, что вирус-шифровальщик Petya.A атаковал более 80 компаний в России и на Украине.

Ранее в мае по всему миру распространился вирус-вымогатель WCry (Wanna Cry). По данным Европола, хакерской атаке подверглись 200 тысяч компьютеров в 150 странах мира.

Вера Юрченко