Суд приговорил издателя журнала «Флирт» к трем годам колонии

Симоновсий суд Москвы приговорил издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева к трем годам колонии, передает «Медиазона». Главный редактор издания Станислава Казакова получила два года условно.

Обоих лишили права заниматься издательской деятельностью в течение пяти лет.

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Казакову и Зяблицева признали виновными в организации занятия проституцией. По версии следствия, в журнале «Флирт» рекламировали интимные услуги.

Кроме того, Зяблицев арендовал несколько квартир в разных районах Москвы, где разместились нанятые им диспетчеры. В их обязанность входило отвечать на телефонные звонки и привлекать клиентов, желающих воспользоваться услугами сексуального характера.

Дело началось летом 2015 года. Все это время Зяблицев находился под арестом, а Казакова — под попиской о невыезде.