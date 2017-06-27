Новая газета

29 июня

«Русский рок и русская власть». Лекция Александра Кушнира

Суд приговорил издателя журнала «Флирт» к трем годам колонии

Общество

Симоновсий суд Москвы приговорил издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева к трем годам колонии, передает «Медиазона». Главный редактор издания Станислава Казакова получила два года условно. 

Обоих лишили права заниматься издательской деятельностью в течение пяти лет.

Читайте также

Флирт далеко зашел

Казакову и Зяблицева признали виновными в организации занятия проституцией. По версии следствия, в журнале «Флирт» рекламировали интимные услуги. 

Кроме того, Зяблицев арендовал несколько квартир в разных районах Москвы, где разместились нанятые им диспетчеры. В их обязанность входило отвечать на телефонные звонки и привлекать клиентов, желающих воспользоваться услугами сексуального характера.

Дело началось летом 2015 года. Все это время Зяблицев находился под арестом, а Казакова — под попиской о невыезде.

Теги:
проституция, суды

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera