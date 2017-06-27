СБУ: хакерская атака на Украину была организована из России или с Донбасса

В службе безопасности Украины подозревают, что хакеры из России или с территории Донбасса, контролируемой сепаратистами, заразили вирусом-вымогателем компьютеры по всей стране, передает «Тиждень.ua».

Как рассказала местному изданию пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, основной целью атаки была банковская система Украины.

В украинском МВД также считают, что кибератака была организована «со стороны российских спецслужб».

«Это еще один пример использования кибератак в гибридной войне против нашей страны», — цитирует телеканал «112 Украина» слова советника МВД Украины Антона Геращенко.

По его мнению, атака на страну готовилась несколько месяцев.

В Украине вирус-вымогатель, шифрующий информацию на жестком диске, атаковал сети нескольких десятков крупных компаний, в частности государственных. Атаке также подверглись компьютеры правительства Украины. А также банки ТАСС, Ощадбанк, Приватбанк, Укрпочта, Киевский метрополитен, Укрэнерго, Киевэнерго, Киевводоканал и многие другие организации.

В России от вируса пострадали компании «Роснефть» и «Башнефть».

Максим Прошкин