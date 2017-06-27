Трамп отреагировал на увольнение журналистов CNN после статьи о связях его команды с российским фондом

Президент США Дональд Трамп прокомментировал увольнение трех журналистов телеканала CNN из-за материала о связях команды Трампа с Российским фондом прямых инвестиций.

«Вау, CNN убрали большой материал о «России», а трое сотрудников вынуждены были уволиться. Что насчет других фальшивых новостей, которые они публикуют? «Фейковые» новости!» — написал президент США Дональд Трамп в своем твиттере.

Ранее во вторник трое журналистов CNN подали в отставку из-за материала о связях экс-советника президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи с директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

С канала ушли автор материала Томас Фрэнк, редактор, ответственный за подразделения журналистских расследований, Эрик Лихтбау и глава CNN Money Лекс Харрис. При этом Лихтблау является лауреатом Пулитцеровской премии, которую он получил 2006 году во время работы в New York Times.

В заявлении телеканала говорится, что при подготовке материала, журналисты не следовали «некоторым стандартным редакционным процедурам»: он был написан на основе слов всего лишь одного анонимного источника. Однако это не означает, что факты, изложенные в статье, неверны, пояснили журналистам на встрече с руководством.

Ранее BuzzFeed сообщил, что CNN вводит ограничения на публикации материалов, связанных с Россией. По данным издания, об этом говорилось в письме, отправленном сотрудникам телеканала исполнительным редактором Ричардом Барбьери.

24 июня CNN удалил материал о связи команды президента США Дональда Трампа с РФПИ. Телеканал объяснил удаление материала тем, что он «не соответствует редакционным стандартам CNN».

В статье рассказывалось, что комитет по разведке американского сената заинтересовался встречей Скарамуччи с Дмитриевым на экономическом форуме в Давосе. Анонимный источник утверждал, что речь в ходе этой беседы могла идти о снятии антироссийских санкций. Сам Скарамуччи в комментарии телеканалу заявил, что случайно встретился с Дмитриевым в ресторане во время форума в Давосе в январе и лишь поздоровался с ним. После удаления материала, CNN принес «свои извинения господину Скарамуччи».

Андрей Дубровский