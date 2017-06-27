Оппозиционного активиста Гальперина отправили под домашний арест по делу о призывах к экстремизму
Мещанский районный суд Москвы отправил оппозиционного активиста Марка Гальперина под домашний арест до 3 августа. Его обвиняют в призывах к экстремизму. Об этом «Медиазоне» рассказал адвокат активиста Алексей Липцер.
Как отмечает издание, в суд Гальперина привезли сразу после освобождения из спецприемника, где он отбывал 15 суток административного ареста за неповиновение полиции на акции против коррупции 12 июня в Москве.
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Напомним, обвинение по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные при помощи СМИ или интернета) Гальперину предъявили еще 15 июня.
Как ранее рассказывал адвокат активиста Алексей Липцер, обвинение предъявлено в рамках дела, возбужденного в отношении Гальперина в 2016 году. В феврале дома у Гальперина провели обыск, затем его допросили как свидетеля.
Поводом для уголовного преследования, как отмечает «Медиазона», стало интервью Гальперина журналистке «Градус-ТВ» Ольге Сапроновой.
Андрей Дубровский