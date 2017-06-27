В Москве задержали несовершеннолетнего за возложение цветов к Минкомсвязи

В Москве задержали несовершеннолетнего во время акции «Прощание с Роскомнадзором», об этом «ОВД-Инфо» рассказал сам подросток.

По информации издания, молодой человек решил возложить цветы у здания ведомства. Во время акции к нему подошел полицейский и поинтересовался, что означают цветы. После этого подростка отвели в машину и доставили в ОВД Тверское.

Ранее активисты решили провести акцию «Прощание с Роскомнадзором», которая послужила ответом на угрозы Роскомнадзора заблокировать Telegram.

В пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров лично потребовал Павла Дурова и администрацию мессенджера передать данные о сервисе, чтобы ведомство включило его в реестр организаторов распространения информации в интернете. Он заявил, что мессенджер игнорирует безопасность простых пользователей и предоставляет возможности для общения террористам и преступникам.

Основатель приложения Павел Дуров отверг эти обвинения.

«В 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть "ключей для дешифрации". Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей», — написал он.