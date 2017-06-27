Троих членов липецкого ЛДПР исключили из партии из-за присоединения к «Открытой России»

Трех членов «Открытой России» — Олега Хомутинникова, Тимофея Башлыкова и Алексея Дубинина —исключили из партии ЛДПР. Об этом «Новой газете» сообщил сам Хомутинников.

«Я не расстраиваюсь из-за этого, я сожалею, что нас исключают, не объяснив понятно причину. Считается, что я просто должен верить на слово в то, что «Открытая Россия» — вражеская организация, и что вступать в нее нельзя. Все это никакая не демократия. Я вчера предложил переименовать партию ЛДПР, вероятно, поэтому так быстро приняли решение об исключении», — сказал депутат липецкого областного совета.

Хомутинников добавил, что будет заниматься проектами «Открытой России», в частности, открытием регионального отделения в Липецке.

«Не знаю, как это отразится на депутатской деятельности, но свой мандат я сдавать не собираюсь», — отметил он.

По словам политика, о планах ЛДПР исключить его из партии он узнал из СМИ, хотя видел предпосылки для этого с апреля, когда стало известно о его вступлении в «Открытую Россию». Хомутинников уточнил, что исключить его мог только Высший совет партии, так как он является депутатом.

«Вчерашняя публикация (открытое письмо Жириновскому, опубликованное в фейсбуке — ред.) ускорила процесс. Быстренько согласовали», — подытожил он.

Накануне сообщалось, что липецкое отделение партии ЛДПР намерено исключить троих своих членов, присоединившихся к общественному движению «Открытая Россия». Тогда Хомутинников заявил, что не понимает, какие ценности ЛДПР предал.

«Если Жириновский выступает против либерализма и демократии, то пусть сменит название партии», — сказал он.