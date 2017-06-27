Минкомсвязи предложило смягчить закон о пропаганде нацисткой символики

Минкомсвязи хочет разрешить показывать нацистскую и экстремистскую символику в учебных и информационных целях, следует из документа, размещенного на сайте regulation.gov.ru.

В тексте законопроекта поясняется, что поправки нужны для уточнения действующего законодательства.

Поскольку административная ответственность предполагается за любое публичное демонстрирование запрещенной символики, то под действие этой статьи попадает показ фильмов, литература и произведения искусства о Великой отечественной войне.

«В произведениях науки, литературы, искусства, а также в просветительских, учебных и информационных целях при условии отсутствия признаков пропаганды» запрещенную символику использовать будет разрешено.

По подсчетам юристов, за последние годы применение данной статьи КоАП РФ выросло в 3,5 раза. Адвокаты отмечают, что судьи не учитывают контекст, в котором выкладывалась запрещенная символика.

Напомним, в конце марта в Краснодарском крае суд арестовал гражданского активиста за публикацию в 2012 году фотографии со свастикой и фотографии кота с усами Гитлера.

Максим Прошкин