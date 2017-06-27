Оглашение вердикта по делу об убийстве Немцова перенесли на 28 июня

Присяжные 27 июня не смогли вынести вердикт в отношении подсудимых, обвиняемых в убийстве Бориса Немцова.

— Мы не смогли придти к единому мнению. Просим перенести на завтра, — сообщила участникам процесса старшина присяжных.

- Конечно, правильно. Только положите вердикт в сейф в совещательной комнате, — сказал судья.

Заседатели удалились. По закону, после удаления в совещательную комнату присяжные должны попытаться в течение трех часов придти к единогласному мнению. Если не приходят, то приступают к голосованию поднятием рук по каждому вопросу.

Однако в данном случае решено было перенести на следующий день.

Ранее во вторник председательствующий судья Юрий Житников удалил двух присяжных. Первую запасную присяжную заседательницу удалили из-за судимости ее покойного мужа. Следом судья поднял с места другого присяжного — основного. По словам судьи, мужчина приносит с собой в суд какие-то материалы о слушающемся деле.

На данный момент в деле осталось 12 основных и один запасной присяжный.

Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По версии обвинения, бывший военнослужащий батальона «Север» Заур Дадаев был непосредственным киллером, Анзор Губашев подвозил его на машине с места убийства, Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев обвиняются в том, что следили за политиком и помогали скрыться исполнителям.