Чернобыльскую АЭС перевели на ручной режим мониторинга радиации из-за кибератак

Мониторинг радиации на Чернобольской АЭС перевели на ручной режим из-за отключения системы Windows после кибератаки, сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

Агентство отмечает, что автоматическая система контроля радиационной обстановки в зоне отчуждения работает в обычном режиме, все технологические системы работают нормально.

Однако из-за кибератаки не работает сайт Чернобыльской АЭС.

Ранее атакам хакеров подверглись несколько украинских банков, в том числе Нацбанк Украины, государственные и коммерческие компании, а также Киевский метрополитеа и киевский аэропорт Борисполь.

Кроме этого, вице-премьер Украины Павел Розенко сообщил, что в кабинете министров также вышли из строя все компьютеры.

В службе безопасности Украины заподозрили, что к этим атакам причастны хакеры из России или с территории Донбасса.

В России от кибератак пострадали компании «Роснефть» и «Башнефть».