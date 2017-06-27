Новая газета

29 июня

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Чернобыльскую АЭС перевели на ручной режим мониторинга радиации из-за кибератак

Общество

Мониторинг радиации на Чернобольской АЭС перевели на ручной режим из-за отключения системы Windows после кибератаки, сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

Агентство отмечает, что автоматическая система контроля радиационной обстановки в зоне отчуждения работает в обычном режиме, все технологические системы работают нормально. 

Однако из-за кибератаки не работает сайт Чернобыльской АЭС. 

Ранее атакам хакеров подверглись несколько украинских банков, в том числе Нацбанк Украины, государственные и коммерческие компании, а также Киевский метрополитеа и киевский аэропорт Борисполь. 

Кроме этого, вице-премьер Украины Павел Розенко сообщил, что в кабинете министров также вышли из строя все компьютеры. 

В службе безопасности Украины заподозрили, что к этим атакам причастны хакеры из России или с территории Донбасса.

В России от кибератак пострадали компании «Роснефть» и «Башнефть».

Теги:
хакеры, киев, украина

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