Суд приговорил Максима «Тесака» Марцинкевича к 10 годам колонии

Бабушкинский районный суд Москвы приговорил неонационалиста, создателя сообщества «Реструкт» Максима «Тесака» Марцинкевича к десяти годам годам колонии строгого режима, передает агентство «Москва».

Гособвинитель во время прений запросил для обвиняемых наказание в виде лишения свободы на сроки от трех лет четырех месяцев до 11,5 лет.

Его признали виновным виновным в возбуждении ненависти (часть 1 статьи 282 УК), разбое (часть 2 статьи 162 УК), хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК) и порче имущества (часть 2 статьи 167 УК).

Срок наказания Тесака будет исчисляться с 27 января 2014 года.

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По версии следствия, «Реструкт» нападал на людей в Москве во время акций «Оккупай-Наркофиляй», объясняя это борьбой с распространением наркотиков. От действий сообщества пострадали восемь человек, один из них умер.

Ранее Марцинкевич был трижды судим. В 2007 году — за неонацистские лозунги и экстремистские высказывания, спустя два года его судили за распространение расистких видеороликов. В 2014 националист получил пять лет колонии за экстремизм. Однако позднее срок смягчили — до двух лет и десяти месяцев.