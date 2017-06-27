Членов диссертационного совета МГУ обяжут давать клятву

Членов диссертационного совета Московского государственного университета им. М.Ломоносова обяжут давать клятву о соблюдении требований присуждения ученых степеней. Такое заявление, передает агентство «Москва», сделал ректор МГУ Виктор Садовничий.

В октябре Садовничий планирует собрать председателей советов и их заместителей для того, чтобы они дали указанную клятву. При этом содержание клятвы ректор не уточнил.

Всего, по его словам, в МГУ было около 100–110 диссертационных советов, после того, как вузу предоставили право самостоятельно присуждать ученые степени (были внесены изменения в федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»), появилось еще 39 советов, и еще 45 планируется создать.

«Вот все, около 60–70 советов у нас будет, которые будут иметь право присуждать ученую степень. Относимся мы к этому крайне аккуратно, знаем каждого члена совета, берем с каждого члена обязательство»,— подчеркнул Садовничий.

Сооснователь проекта «Диссернет» Андрей Заякин считает, что введение клятвы не будет иметь практическую значимость. «Это как бороться с нарушением ПДД посредством взятия клятвы о соблюдении ПДД», — заявил он «Новой газете».

Заякин напомнил о том, что «Диссернет» уличил в плагиате двух руководящих сотрудников МГУ — зав. кафедрой стран Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии и Африки МГУ Жибек Сыздыкову и директора этого же Института МГУ Игоря Абылгазиева.

Кроме этого, он напомнил о том, что «Диссернет» вскрыл масштабную генерацию фальшивых диссертаций в ряде факультетов (всего 168 диссертаций), «и никто за это не понес ответственности».