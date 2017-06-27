В МГЮА отказались «вступать в полемику» с Резником из-за мемориальной доски Сталину

В Московской государственной юридической академии (МГЮА) заявили, что «не желают вступать в полемику» с адвокатом Генри Резников, объявившем о своем уходе в связи с появлением в вузе мемориальной доски Иосифу Сталину. Об этом сообщили в пресс-центре академии, передает РБК.

«Университет уважает позицию Генри Марковича Резника, не желая при этом вступать с ним в полемику», — заявили в МГЮА.

При этом в академии отметили, что уход Резника «никак не скажется на учебном процессе, поскольку он занимал 0,1 ставки профессора».

МГЮА объяснил установку доски Сталину постановлением Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года, которое действует по настоящее время и «прямо предписывает» обозначение зала как памятника культуры местного значения.

Ранее во вторник Резник заявил об уходе из МГЮА из-за мемориальной доски Иосифу Сталину, которую установили в академии.

По его словам, она появилась на стене центральной аудитории примерно неделю. Он предположил, что мемориальную доску «извлекли откуда-то из подвала», где она пылилась более полувека.

Резник пообещал не появляться в «оскверненном здании», если данная информация подтвердится. Адвокат также отметил, что не мог поверить в то, что «нечто подобное» появилось в юридическом вузе, поскольку Сталин «похоронил право».

Генри Резник работает на кафедре адвокатуры и нотариата МГЮА с 2009 года. С ноября 2005 года он является членом общественной палаты. С 1985 года он занимается адвокатурой, ранее работал следователем.

Днем ранее, в понедельник, «Левада-центр» опубликовал результаты опроса. В нем Сталин занял первое место в рейтинге самых выдающихся людей всех времен. Его имя назвали 38% россиян. Следом за ним следуют Владимир Путин и Александр Пушкин (по 34%).