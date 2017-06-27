Новая газета

29 июня

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СМИ: на военной базе в США объявили тревогу из-за стрельбы

Общество

Командование базы вооруженных сил США «Редстоунский арсенал» в американском штате Алабама объявило тревогу из-за раздавшейся на территории стрельбы, сообщает информационный ресурс AL.com.

На базе присутствует «неподконтрольный вооруженный человек», уточняет издание. В настоящее время доступ к базе заблокирован, военное учреждение закрыто. Отмечается, что стрельба никак не связана с возможными учениями. 

Причины и обстоятельства стрельбы уточняются. О пострадавших не сообщается. На базе Редстоунский арсенал работает более 40 тысяч человек.

Теги:
военные, стрельба, сша

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