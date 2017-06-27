Более 30 человек пострадали при сходе с рельсов поезда в метро Нью-Йорка

В метро Нью-Йорка два вагона поезда сошли с рельсов, в результате пострадали по меньшей мере 34 человека, сообщает New York Times со ссылкой на комиссара пожарного управления мегаполиса Дэниела Нигро.

Еще 17 человек госпитализировали. Большинство пострадавших отравились дымом, угрозы их жизни нет. Всего на месте аварии оказались около 800 человек, их эвакуация из тоннеля заняла более часа.

Чрезвычайное происшествие произошло в утренний час-пик на маршруте А между 135-й и 125-й улицами. Поезд произвел резкое торможение, два вагона состава сошли с рельсов и врезались в стену тоннеля. Часть туннеля и пути были повреждены.

Транспортное управление начало расследование причин происшествия.