Суд Москвы оштрафовал депутата на 25 тыс. рублей за встречу с жителями

Лефортовский суд Москвы оштрафовал депутата совета депутатов Лефортово Александру Андрееву на 25 тысяч рублей за встречу с жителями, на которой обсуждался вопрос реновации жилфонда столицы.

Андрееву признали виновной по ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митингов).

В беседе с «Новой» депутат отметила, что в ходе суда «сотрудники полиции говорили только про “собрание”». Идея назвать прошедшее мероприятие «митингом» «это личная инициатива судьи Елены Галихановой», которая, по словам Андреевой, возникла после просмотра ею видео с места.

«Судья Галиханова заявила, что рассказ жителям о реновации—- это “митинг”. И назначила мне штраф 25 тысяч рублей. Разумеется, будет апелляция», — добавила депутат.

Суд также признал Андрееву виновной по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотруднику полиции) и оштрафовал на одну тысячу рублей.

Депутату Андреевой предъявили обвинения по указанным статьям после встречи с жителями в поселке Дангауэровка 6 апреля, на которой обсуждался вопрос реновации. Тогда пришли около сотни человек.

Рассмотрение административного дела переносилось несколько раз, в том числе из-за того, что суд затребовал дополнительные материалы, а также из-за неявки одного из свидетелей.

18 июня вступил в силу закон, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам. Президент Владимир Путин подписал его 7 июня. Законопроект внесла в Госдуму в феврале депутат «Единой России» Ирина Белых.

28 декабря 2016 года Мосгордума приравняла встречи депутатов с избирателями к митингам и обязала их согласовать эти встречи с органами власти.

Федеральный закон о митингах обязывает организаторов предупреждать о проведении мероприятия за десять дней, за несоблюдение правил предусмотрен штраф.