Автотехническая экспертиза подтвердила виновность водителя в гибели «пьяного» ребенка

Автотехническая экспертиза показала, что в гибели ребенка в Железнодорожном виновата управляющая автомобилем женщина. Об этом сообщил отец погибшего мальчика Роман Шимко, передает РБК.

Он рассказал, что в исследовании участвовали 12 специалистов из ГБУЗ «Бюро СМЭ» Московской области и ЭКЦ ГУ МВД по Московской области.

«В крови ребенка обнаружен алкоголь, но алкоголь не обнаружен на срезах крови в салоне автомашины, куда его переложили [после аварии]. Не исключены манипуляции в морге: либо в пробирку добавили, либо сделали укол в печень», — заявил Шимко.

Он добавил, что результаты экспертизы будут в ближайшее время направлены в суд. Сам Шимко будет добиваться того, чтобы его признали потерпевшим, сейчас он проходит по делу свидетелем.

В свою очередь адвокат водителя Анна Куракина заявила о том, что экспертиза была проведена некорректно. Она также пожаловалась на то, что ее пытались незаконно удерживать следователи.

23 апреля в подмосковном городе Железнодорожный водитель сбила шестилетнего мальчика.

Первая экспертиза обнаружила в крови погибшего ребенка концентрацию алкоголя в 2,7 промилле, дело было закрыто. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту экспертного заключения о «сильном опьянении» ребенка.

Родители погибшего потребовали провести повторную экспертизу. Она подтвердила факт наличия высокой дозы алкоголя в организме 6-летнего мальчика, сбитого насмерть в Подмосковье. СК подтвердил результаты повторной экспертизы.

Водителю предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дело находится на личном контроле у главы МВД Владимира Колокольцева. Он заявил, что наличие алкоголя в крови погибшего не влияет на состав преступления.