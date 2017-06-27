«Би-би-си»: в Луганской области попал в плен контрактник из России

Российский контрактник Виктор Агеев 1995 года рождения попал в плен к украинским военным в Луганской области Украины, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Эту информацию изданию подтвердили источники в Минобороны Украины и командовании украинской 93-й отдельной механизированной бригады.

Кроме того, мать Светлана Агеева узнала документы сына на фотографиях, которые «Би-би-си» предоставили источники. Также украинские журналисты опубликовали фотографии паспорта и военного билета Агеева.

По данным «Би-би-си», разведчик Агеев попал в плен 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района Луганской области в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

По словам командира бригады Владислава Клочкова, в ходе столкновения убили командира этой группы. По данным украинских СМИ, речь идет о «кадровом российском офицере» Александре Щербаке.

«Би-би-си» сообщает, что о поступлении на контрактную службу Агеев сообщил в соцсети «ВКонтакте», где был зарегистрирован под другим именем. Подлинность аккаунта подтвердили знакомые Агеева. Кроме этого, в «Одноклассниках» он опубликовал несколько фотографий с символикой военной разведки, а также несколько своих фото на позициях с оружием и без опознавательных знаков.

Бывшие сослуживцы Агеева рассказали «Би-би-си», что в 2015–2016 годы Агеев проходил срочную службу в Новочеркасске Ростовской области в полку связи, а после увольнения «пошел служить на контракт в военную разведку».

По словам матери, Агеев подписал контракт 18 марта 2017 года. Новым местом службы стал Батайск Ростовской области. По данным «Би-би-си», там расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ.

В личной переписке с одним из бывших сослуживцев Агеев прямо сказал, что находится на Украине, подтвердив, что он находитя на Украине, является «контрактником» и ему «платят достаточно», сообщает издание. С матерью Агеев о возможном выполнении боевых задач на территории Украины говорил «завуалированно».

В министерстве обороны России «Би-би-си» не прокомментировали информацию о том, что контрактник Виктор Агеев попал в плен на территории Украины.

Власти России неоднократно заявляли, что российские военнослужащие не принимают участие в боевых действиях на востоке Украины.

Юлия Репринцева