«Ведомости»: Кремль решил отказаться от конкуренции на губернаторских выборах
Руководство внутриполитического блока администрации президента решило отказаться от конкуренции на выборах губернаторов 16 регионов России этой осенью. Об этом «Ведомостям» рассказали источники близкие к Кремлю.
Как утверждает собеседник издания, в Кремле не намерены допускать на губернаторские выборы «сильных оппонентов» действующей власти — кандидаты якобы не смогут пройти муниципальный фильтр.
Издание отмечает, что «сильные оппоненты» уже испытывают сложности при сборе подписей муниципальных депутатов. Речь идет о сенаторе от Бурятии Вячеславе Мархаеве (КПРФ), выдвинутом в губернаторы Свердловской области от партии «Яблоко» мэре Екатеринбурга Евгении Ройзмане, а также о лидере «Справедливой России» в Карелии Ирине Петеляевой.
Такое решение источник «Ведомостей» объяснил опасениями администрации президента, что люди «не захотят голосовать два раза подряд». Разрыв между региональными и президентскими выборами небольшой, отмечает издание.
Напомним, 10 сентября 2017 года в России пройдет единый день голосования. В 17 регионах будут выбирать губернаторов, в шести пройдут парламентские выборы. В следующем, 2018 году, россияне проголосуют за нового президента страны.
Андрей Дубровский