США начали расследование из-за распространения вируса Petya

ФБР и Министерство внутренней безопасности США начали расследование после масштабной кибератаки вируса-вымогателя Petya.A, который затронул компьютеры десятков крупных компаний и госструктур сразу нескольких стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Совета национальной безопасности США.

Как сообщает источник агентства, есть данные, что среди жертв вируса есть граждане США. При этом, собеседник подчеркнул, что речь не идет об угрозе национальной безопасности, однако найти ответственных за кибератаку все равно стоит.

В свою очередь, в министерстве внутренней безопасности США заявили о сотрудничестве с другими странами по вопросу распространения вируса. Жертвам атаки в ведомстве посоветовали не платить шантажистам, поскольку это не гарантирует восстановления доступа к компьютеру.

Накануне компьютеры десятков крупных компаний и госструктур в России и на Украине подверглись атаке вируса-вымогателя Petya.A. Вирус шифрует информацию на жестком диске компьютера, после чего на экране появляется требование перевести 300 долларов в биткоинах в качестве выкупа за возобновление работы.

Андрей Дубровский