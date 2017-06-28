Новая газета

29 июня

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Госдеп заявил о существовании в России трудовых лагерей для рабочих из КНДР

Политика

Госдепартамент США заявил о существовании лагеря для рабочих из Северной Кореи на территории России. Об этом говорится в опубликованном на сайте Госдепа докладе о торговле людьми.

В документе утверждается, что десятки тысяч граждан КНДР принудительно работают за рубежом, большинство из них якобы  находится в России и в Китае.

«Правительство (России, — ред.) поддерживает, а недавно и расширило двусторонние контракты с КНДР, в рамках которых страна организовала на российской земле трудовые лагеря и заставила тысячи северокорейцев заниматься принудительным трудом», — говорится в докладе.

Как пояснил на презентации доклада госсекретарь США Рэкс Тиллерсон, эти рабочие не получают зарплату напрямую —  «сотни миллионов долларов в год» направляются правительству Северной Кореи, которое забирает большую часть денег себе. По словам Тиллерсона, граждан КНДР, как правило, задействуют при строительстве, добыче полезных ископаемых и переработке пищевых продуктов. Многие из них якобы работают по 20 часов в день.   

Госсекретарь призвал страны, способствующие принудительному труду граждан Северной Кореи, принять меры, чтобы отправить этих людей домой.

Россию и Китай в докладе поместили на самый низкий уровень в рейтинге борьбы с рабским трудом и торговлей людьми.

Андрей Дубровский

Теги:
госдеп, россия, лагеря, рынок труда, рабство, северная корея

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