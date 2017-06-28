Группа «Газпрома» решила уйти с внутреннего рынка Турции

Группа «Газпрома» может покинуть турецкий внутренний рынок, продав доли в компаниях Bosphorus gas и Promak. Об этом «Коммерсанту» рассказал знакомый с ситуацией источник.

По информации газеты, Газпромбанк завершает сделку по продаже своей доли в Promak (40% акций), которой принадлежат 60% в двух импортерах российского газа в Турцию – Enerco и Avrasya. Сумма сделки, по оценкам источников «Коммерсанта», могла составить €40 млн.

Как отмечает издание, продать долю в Promak по опциону Газпромбанк решил еще в 2016 году после обострения политических отношений России и Турции. Банк получил разрешение регулятора и первый платеж от Akfel Holding, которой принадлежит остальная доля акций Promak.

Однако в начале декабря турецкий госфонд национализировал Akfel Holding по подозрению в финансировании признанной в Турции террористической организации Фетхуллаха Гюлена. Это притормозило сделку, ее ход возобновили только весной, отмечают источники газеты.

Андрей Дубровский