Полиция задержала Митрохина у здания Совфеда после разговора с Матвиенко

Полиция задержала лидера столичного отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина на акции против реновации у здания Совфеда после разговора с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом он рассказал РБК.

Как уточняет издание, Матвиенко вышла к участникам пикета против программы реновации и призвала их прекратить протест. Протестующие, в свою очередь, попросили председателя Совфеда не принимать сегодня закон о сносе пятиэтажек. После этого полиция задержала Митрохина — его доставили в ОВД Тверской.

Напомним, сегодня Совет федерации рассмотрит закон о сносе пятиэтажек в Москве. Накануне документ единогласно одобрили в комитете Совфеда по федеративному устройству и местному самоуправлению.

Андрей Дубровский