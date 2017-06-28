Новая газета

29 июня

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Полиция задержала Митрохина у здания Совфеда после разговора с Матвиенко

Политика

Полиция задержала лидера столичного отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина на акции против реновации у здания Совфеда после разговора с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом он рассказал РБК.

Как уточняет издание, Матвиенко вышла к участникам пикета против программы реновации и призвала их прекратить протест. Протестующие, в свою очередь, попросили председателя Совфеда не принимать сегодня закон о сносе пятиэтажек. После этого полиция задержала Митрохина — его доставили в ОВД Тверской.

Напомним, сегодня Совет федерации рассмотрит закон о сносе пятиэтажек в Москве. Накануне документ единогласно одобрили в комитете Совфеда по федеративному устройству и местному самоуправлению.

Андрей Дубровский

Теги:
акции протеста, реновация, задержания, совет федерации, матвиенко

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