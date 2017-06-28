Вирус Petya. A. распространился на Азию

Вирус-вымогатель Petya.А. после кибератаки в Европе и США распространился в странах Азии. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, кибератаки зафиксированы в Индии и Китае. Уточняется, что в Индии вирус затронул технологии управления грузопотоком контейнерного порта имени Джавахарлала Неру — устройства перестали распознавать принадлежность грузов.

В Китае масштабных сбоев выявлено не было. Однако отдельные случаи возможного поражения вирусом Petya.А. были зафиксированы.

Накануне компьютеры десятков крупных компаний и госструктур в России и на Украине подверглись атаке вируса-вымогателя Petya.A. Вирус шифрует информацию на жестком диске компьютера, после чего на экране появляется требование перевести 300 долларов в биткоинах в качестве выкупа за возобновление работы.

Позднее власти США начали расследование после масштабной кибератаки вируса-вымогателя Petya.A. По их данным, вирус затронул компьютеры американских граждан.

Андрей Дубровский