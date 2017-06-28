Правительство не сочло конфликтом интересов назначение сына Рогозина менеджером авиационных корпораций

Правительство не нашло конфликта интересов в назначении сына вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексея Рогозина на пост вице-президента в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и гендиректора «Ил», передает телеканал «Дождь» со ссылкой на ответ Центра антикоррупционной политики.

Из документа следует, что Рогозин уведомил руководство о возможном конфликте интересов, поэтому оснований для разбирательства нет.

«По закону, за уведомлением должна следовать предварительная проверка аппарата, после чего готовится мотивированное заключение и направляется в президиум совета при президенте по противодействию коррупции. Из того, что известно, не сделано ничего», — сказано в ответе юриста центра Алексея Карнаухова.

В начале мая партия «Яблоко» обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить назначение Алексея Рогозия на конфликт интересов. Однако партии не ответили в ведомстве. В запросе «Яблоко» указывало, что вице-премьер курирует авиационно-космическую отрасль и оборонно-промышленный комплекс.

В мае совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) утвердил генеральным директором «Ил» Алексея Рогозина. Ранее назначили вице-президентом ОАК по транспортной авиации.

До этого Алексей Рогозин занимал пост замначальника департамента имущества Минобороны