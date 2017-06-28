Преподаватели ВШЭ отказались сотрудничать с МГЮА из-за установки мемориальной доски Сталину

Преподаватели кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики (ВШЭ) направили в Московскую государственную юридическую академию (МГЮА) письмо в котором заявили. что отказываются от совместных мероприятий с вузом в связи с установкой мемориальной доски Иосифу Сталину. Текст письма опубликовал в своем фейсбуке профессор ВШЭ Илья Шаблинский.

«На днях нас поразило известие о том, что в здании МГЮА им. О.Е. Кутафина повешена мемориальная доска, посвященная выступлению Сталина. Мы — коллектив кафедры конституционного и административного права НИУ “Высшая школа экономики»” — не собираемся давать оценки этому и просто хотим заявить, что пока эта доска висит в здании МГЮА, ни один сотрудник кафедры не будет участвовать в научных и иных мероприятиях, проводимых Академией», — говорится в письме на имя ректора МГЮА.

Сам Шаблинский отметил, что в юридическом вузе повесили «доску в честь того, кто право ликвидировал. И заодно несколько миллионов людей».

Накануне адвокат Генри Резник заявил, что уходит из МГЮА из-за того, что там восстановили мемориальную доску Иосифу Сталину. По словам адвоката, он не может поверить в то, что «нечто подобное» появилось в юридическом вузе, так как Сталин «похоронил право».

В МГЮА установку доски объяснили требованиями постановления Совета министров РСФСР от 1960 года об охране памятников культуры, которое действует по настоящее время. Доска была установлена в здании вуза в 1949 году, но демонтирована после разоблачения культа личности.

В понедельник «Левада-центр» опубликовал результаты опроса. В нем Сталин занял первое место в рейтинге самых выдающихся людей всех времен. Его имя назвали 38% россиян. Следом за ним следуют Владимир Путин и Александр Пушкин (по 34%).