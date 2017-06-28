Власти Москвы поручили спроектировать дома по 9, 17 и 25 этажей по программе реновации

Московские домостроительные комбинаты (ДСК) получили от казенного предприятия «Управление гражданского строительства» (УГС) техническое задание на разработку серий домов высотой 9, 17 и 25 этажей для переселения москвичей в рамках программы реновации.

Об этом со ссылкой на источники на рынке недвижимости и в мэрии сообщает «Коммерсант». В самом УГС заявили, что никаких запросов не направляли.

Предполагается, что в новых домах будут однокомнатные квартиры от 37,5 до 42,5 кв. м, двухкомнатные от 47,5 до 65 кв. м и трехкомнатные от 58 до 94 кв. м.

«Примеров таких домов, которые предполагается построить в рамках программы реновации, на рынке сейчас не существует, по сути ДСК придется разработать новую серию», — заявил источник в мэрии Москвы. Он предположил, что на разработку проектов потребуется не меньше полугода.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что этажность домов, которые будут построены в рамках программы реновации, в основном составит от шести до 14 этажей. Позже он уточнял, что власти не исключают «высотные доминанты» в некоторых районах. Но в техзаданиях шестиэтажных домов нет в принципе, отмечает «Ъ».

В рамках программы реновации власти Москвы намерены снести более четырех тысяч домов. Предполагается, что из-за дополнительно построенного жилья население столицы вырастет на полмиллиона человек.