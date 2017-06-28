Минобороны опровергло сообщения о захвате в Луганске российского контрактника

Министерство обороны России опровергло сообщения о захвате в Луганской области «российского военного» Виктора Агеева. Об этом сообщает ТАСС.

«Согласно учетным данным Минобороны России, Виктор Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы России является вымыслом украинских пропагандистов», — сказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что он никогда не проходил военную службу по контракту.

Накануне «Русская служба Би-би-си» сообщила, что российский контрактник Виктор Агеев 1995 года рождения попал в плен к украинским военным в Луганской области. Эту информацию изданию подтвердили источники в Минобороны Украины. Кроме того, мать Светлана Агеева узнала документы сына на фотографиях, которые «Би-би-си» предоставили источники.

По данным издания, разведчик Агеев попал в плен 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района Луганской области в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Как отметили в«Би-би-си», о поступлении на контрактную службу Агеев сообщил в соцсети «ВКонтакте», где был зарегистрирован под другим именем. Кроме этого, в «Одноклассниках» он опубликовал несколько фотографий с символикой военной разведки, а также несколько своих фото на позициях с оружием и без опознавательных знаков.

Бывшие сослуживцы Агеева рассказали «Би-би-си», что в 2015–2016 годы Агеев проходил срочную службу в Новочеркасске Ростовской области в полку связи, а после увольнения «пошел служить на контракт в военную разведку».

По словам матери, Агеев подписал контракт 18 марта 2017 года. Новым местом службы стал Батайск Ростовской области. По данным «Би-би-си», там расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ.

Власти России неоднократно заявляли, что российские военнослужащие не принимают участие в боевых действиях на востоке Украины.

Вера Юрченко