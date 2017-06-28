Роскомнадзор создал экспертную комиссию для спорных вопросов по блокировкам

Роскомнадзор создал экспертную комиссию, которая будет решать спорные вопросы о блокировке российских сайтов, передает RNS.

«Экспертная комиссия будет привлекаться в спорных случаях, возникающих при признании информации противоправной и запрещенной к распространению в РФ», —сказал представитель ведомства Вадим Ампелонский.

По его словам, комиссия будет еще одним этапом экспертизы, которая позволит определить соответствие контента российскому законодательству.

Планируется, что в комиссию войдут 12 человек. В частности, четыре представителя Роскомнадзора, глава департамента информационной политики управления президента России по общественным проектам Алексей Жарич, два представителя МВД, представитель ФНС, представитель Роспотребнадзора, два представителя Rambler&Co и представитель Mail.ru Group.

Накануне Роскомнадзор опубликовал новые рекомендации по блокировке запрещенных сайтов. Теперь провайдерам рекомендуют фильтровать трафик через DPI (Deep Packet Inspection, глубокая фильтрация трафика).

Новые требования появились после того, как была обнаружена уязвимость в механизме блокировок. Если владелец заблокированного сайта в базе данных доменных имен привязывает к своему ресурсу любые IP-адреса, то доступ к разрещенным сайтам оказывался заблокированным.