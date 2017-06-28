В Мурманской области железнодорожники объявили голодовку

В Мурманской области на станции Полярные зори объявили голодовку железнодорожники. Монтеры пути 9-го линейного участка Кандалакшской дистанции пути жалуются на нищенский заработок и произвол работодателя. 28 июня утром голодающие передали уведомление в отдел кадров, заявление в прокуратуру и обосновались в красном уголке.

«Аванс 13 тысяч, остатки еще 6, - рассказал «Новой» участник акции протеста Сергей Фатеев. – За апрель нас лишили премии – урезали ее на 99%. Людям, у кого алименты особенно или кредиты, стало просто не хватать на еду. Устно начальство сказало, что за май премии тоже не будет. Говорят, в воспитательных целях».

Монтеры пути отвечают за состояние и исправное переключение стрелок. Работают они по 12 часов с перерывом на обед, но зимой в Заполярье (а она здесь до июня) ни о каких обедах думать не приходится: в метель даже в теплушку зайти некогда. На участок рабочих доставляет локомотив, ждать которого после смены приходится по два часа.

«Согласно колдоговору это время тоже считается рабочим, должно оплачиваться. Но на самом деле в графиках отмечают, что мы работаем по 11 часов (за вычетом обеда), а судя по цифрам в расчетных листах, - у нас вообще 8-часовой рабочий день,»- рассказывает Фатеев.

Работу в выходные и праздничные дни оплачивают, по словам протестующих, не в двойном размере, а на усмотрение начальника, либо вообще не оплачивают. Недовольным угрожают увольнением.

Рабочие требуют вернуть недоплаченные премии, не урезать премию в дальнейшем больше, чем на 15%, монтерам пути, работающим посменно для обеспечения бесперебойной работы стрелочных переводов, вносить в графики и оплачивать отработанные часы по факту. А отработанное в праздничные и выходные дни время оплачивать в двойном размере.

В администрации Кандалакшской дистанции пути прокомментировать ситуацию «Новой газете» отказались.